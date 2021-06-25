Руководитель СУ СК по Свердловской области Михаил Богинский проведёт личный приём в Нижнем Тагиле

В четверг, 1 июля, руководитель СУ СК по Свердловской области Михаил Богинский проведёт выездной личный приём граждан в следственном отделе по Ленинскому району Нижнего Тагила (улица Папанина, 23).

В ходе личного приёма граждане могут обращаться по вопросам проведения доследственных проверок и расследования уголовных дел о преступлениях, относящихся к подследственности органов Следственного комитета РФ. В том числе будут приниматься обращения относительно проведения проверок и расследования уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях общеуголовной направленности, обращения о расследовании уголовных дел относительно действий (бездействия) медицинских работников, о фактах невыплаты заработной платы, о преступлениях среди несовершеннолетних. Также принимаются обращения по вопросу трудоустройства в органы СК России.

При себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы и материалы, подтверждающие обоснованность обращения, а также результаты предыдущего рассмотрения предлагаемого вопроса государственными органами, в том числе правоохранительными и судебными органами, органами местного самоуправления.

Для записи на личный приём необходимо предварительно позвонить по телефонам: 8 (343) 297-71-69, 8 (343) 297-71-73 (отдел по приёму граждан и документационному обеспечению областного СУ СКР) либо 8 (3435) 41-19-62 (следственный отдел по Ленинскому району города Нижний Тагил) или оставить контактную информацию на сайте регионального следственного управления http://sverdlovsk.sledcom.ru/references.