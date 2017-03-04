Руководитель РУСАДА Анна Анцелиович подала в отставку

Исполняющая обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович подала в отставку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Паралимпийского комитета России Владимира Лукина.

Скандал с участием РУСАДА разразился в ноябре 2015 года. Тогда независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) опубликовала итоги расследования деятельности Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), московской антидопинговой лаборатории, РУСАДА и Минспорта РФ и выдвинула ряд обвинений в отношении официальных лиц и спортсменов.

Позднее РУСАДА и московская антидопинговая лаборатория приостановили свою работу. Совет учредителей WADA 18 ноября 2015 года утвердил решение комитета организации о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.

Одним из критериев для восстановления деятельности агентства стало приглашение иностранных экспертов, которыми стали австралиец Питер Николсон и Ева Лукосюте-Станикуниене из Литвы. Ещё одним пунктом для возвращения РУСАДА статуса является изменение так называемой «культуры отношения к допингу» в стране.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ТАСС