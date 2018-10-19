РСА пообещал снижение тарифов в 20 регионах в результате реформы ОСАГО

Тарифы в обязательном автостраховании (ОСАГО) по итогам либерализации будут повышены примерно для 17% автовладельцев, а для 83% — снижены, со ссылкой на предварительные расчёты Российского союза автостраховщиков пишет «Интерфакс».

РСА проанализировал рейтинг регионов по ОСАГО и выделил 20, находящихся в «зелёной» зоне (то есть в тех регионах, где проблем с мошенничеством практически нет или их удаётся решать, а убыточность по ОСАГО приемлема или отсутствует). В число этих регионов вошли Псковская, Рязанская, Орловская, Брянская, Новгородская, Калининградская, Сахалинская, Костромская, Удмуртская, Чувашская, Курская, Кировская, Томская, Саратовская и Калужская области, Забайкальский край, Ненецкий автономный округ, республики Карелия, Мордовия, а также Саха (Якутия).

«В перспективе в этих регионах тарифы на ОСАГО могут быть скорректированы в сторону понижения. Окончательное решение в отношении размера тарифов в них будут принимать страховщики, которые сейчас проводят анализ своих портфелей», — говорится в сообщении РСА.

Ранее сообщалось, что на первом этапе реформы планируется расширить тарифный коридор на 20% вверх и вниз, а также изменить систему исчисления коэффициентов «бонус-малус» и «возраст-стаж».