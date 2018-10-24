РПЦ предложила ограничить анонимность в интернете

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан Ашурков на IV Международном форуме «Религия и мир: религия и цифровое общество» призвал ограничить анонимность в интернете, пока молодёжь «не стала управляемой массой и не уничтожила друг друга», пишет агентство «Москва».

«Это как копирка с заокеанских калек — стрельба в школах. В России этого не было, а теперь это пришло. И появились вопросы: где он научился делать бомбы, стрелять, где подхватил бациллу человеконенавистничества. И навскидку уже ясно — это интернет, это цифровое достижение. Там было всё. Там же есть много и доброго, но вот именно это — зло. Первое, над чем стоить задуматься, — что техническое развитие, техногенные шаги опережают нравственное состояние общества. Воспользоваться на благо этим цифровым явлением не всегда получается. Тут на форуме представитель Госдумы сказал: дайте нам наказы. Есть наказ. Наверное, настало время поставить заслон анонимному присутствию на поле интернета», — сказал митрополит.

По мнению священнослужителя, ограничение анонимности никаким образом не будет тормозить развитие общества.

«Наверное, опять появится мысль, что церковники говорят о торможении развития общества. Нет, мы говорим о самом главном — о сохранении жизни человека. Чтобы мы не стали управляемой массой и не уничтожили друг друга», — сказал митрополит.

Новый шквал ограничительных инициатив — от ужесточения получения лицензий на оружие до деанонимизации в интернете — вызван трагедией в Керчи, где 18-летний студент политехнического колледжа Владислав Росляков 17 октября устроил массовую бойню. В результате погиб 21 человек, включая Рослякова. Пострадали 73 человека, 47 из них находятся в больницах.