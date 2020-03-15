РПЦ не будет отменять богослужения из-за коронавируса

В Русской православной церкви заявили, что не собираются отменять богослужения из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.
«Я вам точно скажу, что мы не будем ни закрывать храмы, ни отменять богослужения», — сказал глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».
Как пишет «Интерфакс», представитель РПЦ также посоветовал простуженным прихожанам воздержаться от посещения храмов, вместо этого он рекомендовал сидеть дома и пить чай с малиновым вареньем.
«Мы верим в то, что никакие вирусы и болезни не могут передаваться через причастие. Но если дело дойдет до запретов и рекомендаций, которым мы обязаны будем следовать, в каких-то случаях будут использоваться одноразовые ложечки», — сообщил митрополит.