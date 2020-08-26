РПЦ начнёт проповедовать в Папуа — Новой Гвинее

Священный Синод Русской православной церкви расширил сферу её пастырской ответственности на такие государства, как Восточный Тимор и Папуа — Новая Гвинея, пишет «Интерфакс».

Синод постановил включить эти страны в Сингапурскую епархию азиатского экзархата РПЦ, который был учреждён в конце 2018 года

Обе страны, где РПЦ планирует отныне развивать свою деятельность, до сих пор не были объектом интереса православных миссионеров: так, Восточный Тимор является одной из двух католических стран Азии (наряду с Филиппинами), католики здесь составляют порядка 98% жителей, протестанты — 1%, мусульмане — 1%.

Значительное большинство жителей Папуа — Новой Гвинеи также считают себя приверженцами христианства: согласно переписи 2000 года, это 96% жителей страны, среди которых около четверти — католики, пятая часть — лютеране, есть также немного адвентистов, пятидесятников и англикан. При этом многие папуасы совмещают христианскую веру с традиционными верованиями коренных народов.

Ранее в азиатский экзархат РПЦ уже были включены Сингапур, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, КНДР, Южная Корея, Лаос, Малайзия, Мьянма, Таиланд и Филиппины.