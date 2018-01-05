Ростуризм снял ограничения на продажу туров в Египет через Каир

Ростуризм снял ограничения для туроператоров на продажу путёвок в Египет с перелётом через Каир. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения с Каиром, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Президент Владимир Путин подписал указ от 2 января 2018 года "О внесении изменений в Указ президента РФ от 8 ноября 2015 г. № 553 "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите её граждан от преступных и иных противоправных действий". Документ вступил в силу в день его подписания. В связи с этим туроператоры могут формировать турпродукт в Египет на базе регулярного авиасообщения с Каиром», — говорится в сообщении Ростуризма.

Вице-президент российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал ТАСС, что по стоимости поездка из Москвы в Каир, а затем в Хургаду или Шарм-эш-Шейх будет сопоставима с перелётом на Средиземноморье. Ранее туроператоры сообщали, что туры с перелётом через Каир не будут пользоваться массовым спросом, так как получатся слишком дорогими.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено по решению российских властей после произошедшего в октябре 2015 года теракта на борту летевшего из Египта самолёта Airbus А321 компании «Когалымавиа» с российскими гражданами. Тогда жертвами теракта стали 224 человека. Для возобновления авиасообщения Россия потребовала от Египта усиления мер авиационной безопасности.