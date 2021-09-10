Ростуризм досрочно завершил программу туристического кешбэка

Ростуризм досрочно закрыл программу туристического кешбэка, ею воспользовались более 1,6 млн россиян, они купили туры на 34 млрд рублей, кешбэк составил 6,7 млрд рублей, со ссылкой на сообщение Ростуризма пишет ТАСС.

«Продажи туров и проживания в отелях с кешбэком на текущий год завершаются. Текущее окно продаж продлится до 01:00 мск 10 сентября, то есть завершится в ночь с четверга на пятницу», — заявили в Ростуризме.

Ранее, 16 июня, Ростуризм запустил новый осенний этап программы до 31 августа, который позднее был продлён до 14 сентября. Туристы могут отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря.

«Всего с начала года, по предварительным данным, программой воспользовались более 1,6 млн россиян. Суммарно россияне приобрели туры и проживание в отелях с кешбэком в 2021 году более чем на 34 млрд рублей, при этом в виде кешбэка туристам вернулось около 6,7 млрд рублей», — сообщили в ведомстве.

Средства по программе возвращаются на карты платёжной системы «Мир», которая выступает технологическим партнёром программы. Наиболее популярными в рамках текущего окна продаж стали поездки в Краснодарский край, на Ставрополье, в Крым. Россияне также приобретали оздоровительные туры на Алтай и в Тюмень. Спросом пользовались культурно-познавательные туры в Псковскую, Новгородскую, Ярославскую области, Татарстан, Калининград, Москву, Санкт-Петербург и Самару.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила о том, что Ростуризм до конца года запустит окно продаж по кешбэку на зимний сезон — туры будут продаваться на период с 15 января по 30 апреля.

Напомним, программа стимулирования внутренних туристических поездок (туристический кешбэк) запущена в августе 2020 года. Как сообщала Догузова, по состоянию на 31 августа из 6,7 млрд рублей, выделенных на программу, осталось 400 млн рублей, которые планируется исчерпать до середины сентября. В речные и морские круизы, согласно текущему этапу продаж, можно отправляться с 1 сентября и до окончания навигации. Туристу на карту возвращается 20% стоимости тура или проживания, максимальная сумма возмещения составляет 20 тысяч рублей.