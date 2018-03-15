Роструд запустит аналог LinkedIn

Федеральная служба по труду и занятости России (Роструд) 15 марта представит социальную сеть для обмена деловыми контактами Skillsnet, заявил ТАСС глава Роструда Всеволод Вуколов.

«Это будет лучшая социальная сеть для профессиональных контактов, и, по нашему убеждению, она будет активно востребована молодёжью», — отметил Вуколов.

РБК добавляет, что глава Роструда отказался раскрыть подробности работы соцсети, посоветовав дождаться её официального запуска.

На сайте Skillsnet.ru говорится, что социальная сеть является частью крупнейшей базы вакансий «Работа в России». На портале можно найти информацию как о работе, так и о возможных стажировках, рассказал Вуколов. На сайте можно будет общаться в тематических группах, искать стажировки, публиковать отзывы о работодателях. Аналогичные функции есть у соцсети для поиска деловых контактов LinkedIn

Напомним, LinkedIn заблокировали в России в ноябре 2016 года. Претензии Роскомнадзора к соцсети были связаны с неисполнением требований закона «О персональных данных». Согласно данным Роскомнадзора, соцсеть собирала и обрабатывала данные без согласия пользователей. Кроме того, Роскомнадзор указывал на неподчинение администрации LinkedIn требованию российского законодательства перенести серверы на территорию страны.