«Ростелеком» оштрафуют за сбой в работе Росреестра, из-за которого ведомство не смогло обработать более 180 тысяч заявлений, со ссылкой на письмо главы Минэкономразвития Максима Орешкина вице-премьеру Максиму Акимову пишет РБК.

Ранее, 20 августа, в центре обработки данных «Ростелекома» произошла авария. Это привело к сбою в работе системы Росреестра, обеспечивающей приём и обработку заявлений на оказание госуслуг ведомства. В 50 регионах России из-за сбоя были заморожены сделки с недвижимостью. Представители бизнеса отметили, что на них очень сильно отразился этот инцидент.

В письме главы Минэкономразвития отмечается, что «Ростелеком» по договору обязался предоставить Росреестру отказоустойчивую инфраструктуру и обеспечить доступность вычислительных ресурсов и хранилищ. На решение серьёзных проблем компании даётся не более четырёх часов. Однако произошедший сбой длился 66 часов и привёл к полной остановке всех серверов системы ЕГРН. На её полное восстановление может потребоваться до трёх недель.

Росреестр также решил отложить переход на обеспечиваемую «Ростелекомом» систему ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в 34 регионах. На данный момент система внедрена в 49 регионах.