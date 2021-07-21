«Ростех» показал новый истребитель Checkmate

Накануне на авиасалоне МАКС-2021 прошла презентация прототипа нового российского лёгкого однодвигательного тактического истребителя Checkmate, разработанного госкорпорацией «Ростех». По замыслу конструкторов, представленный аппарат в будущем составит конкуренцию современным западным истребителям, в том числе американским F-35.

Двухкилевой фюзеляж лёгкого тактического самолета (ЛТС) выполнен с применением технологий малозаметности. Беспереплётный каплевидный фонарь одноместной кабины пилота сдвигается вверх. Новейший истребитель оснащён внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения. Рядом с машиной были размещены три образца ракетного вооружения класса «воздух — воздух» и «воздух — поверхность». Перед кабиной пилота расположена оптико-локационная станция. Самолёт оснащается системой интеллектуального технического обслуживания «Матрёшка».

«Философия проекта нашла своё отражение в названии машины: Checkmate в переводе с английского языка означает “Шах и мат”. Пользуясь шахматной терминологией, ЛТС — это лёгкая “конница”, лёгкая и манёвренная, способная совершать неожиданные ходы и решать ход партии», — заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

По его словам, самолёт способен эффективно уничтожать наземные и морские цели, бороться за господство в воздухе в условиях численного превосходства противника. Чемезов подчеркнул, что истребитель принадлежит к пятому поколению, машина в «малозаметной конфигурации» может нести до пяти ракет и другие средства поражения. Внутренние отсеки для вооружения — самые вместительные в своём классе.

Первый полёт ЛТС Checkmate запланирован на 2023 год.