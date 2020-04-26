Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян

По данным Росстата, в первом квартале 2020 года реальные располагаемые доходы россиян снизились на 0,2% в годовом выражении.

Как пишет Meduza, ранее ведомство фиксировало квартальное снижение реальных доходов в начале 2019 года. Однако следующие три квартала этот показатель рос. По итогам прошлого года Росстат заявил о росте располагаемых доходов на 0,8%. Также ведомство отчиталось, что в первом квартале 2020 года индекс потребительских цен показал рост на 2,4%, в том числе на продовольственные товары — на 2%, а на непродовольственные товары — на 2,5%.

Напомним, с 30 марта и пока до конца апреля в России объявлены нерабочие дни. На днях Центробанк сделал прогноз, согласно которому во втором квартале ВВП России упадёт на 8%, а по итогам года — на 4–6%.