Росстандарт обнаружил недолив топлива на каждой пятой АЗС России

Росстандарт выяснил, что на 19% АЗС (каждой пятой) недоливают топливо, со ссылкой на данные ведомства пишут «Известия».

Агентство проверило 200 автозаправочных станций в 2019 году, в 39 случаях были зафиксированы нарушения. Другая проверка 366 АЗС показала, что в 33 случаях (9% заправок от числа проверенных) топливо не соответствовало нормам. Жаловаться на нарушения также стали чаще: за первые полгода в агентство поступило на 36% жалоб больше (200 жалоб на недолив и 350 на плохое качество бензина), чем за аналогичный период 2018 года. За девять месяцев 2018 года общее количество жалоб равнялось 404.

По мнению президента Независимого топливного союза Павла Баженова, данные Росстандарта не раскрывают реальную картину.

«Во-первых, число проверенных АЗС относительно небольшое. Во-вторых, неясно, по какой выборке проводились эти проверки», — сказал Баженов.

Ранее Минпромторг совместно с Росстандартом объявил, что разработает новые меры по борьбе с недоливом топлива на АЗС, среди которых введение дополнительных оснований для проведения внеплановых проверок и контрольных закупок на заправках.