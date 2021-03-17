Российского посла в США вызвали в Москву после заявления Байдена о Путине

Министерство иностранных дел России пригласило для консультации посла в Вашингтоне Анатолия Антонова после того, как глава США Джо Байден заявил, что уверен во вмешательстве Москвы в президентские выборы. Как сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, с российским дипломатом обсудят, как дальше развивать отношения с США.

Захарова отметила, что Россия заинтересована, чтобы не допустить необратимой деградации в отношениях между двумя державами.

«Новая американская администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Джо Байдена получается, а что не очень. Для нас же главное — определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик», — отметила Мария Захарова.

Ранее СМИ писали, что разведка США выпустила доклад, в котором обвинила Россию во вмешательстве в президентские выборы в 2020 году. Авторы доклада заявили, что Москва хотела переизбрания на второй срок Дональда Трампа. В ответ на это в интервью ABC News президент США Джо Байден отметил, что российское руководство должно будет «заплатить цену» в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы, пишет РБК.

Позже преподаватель, публицист и блогер Сергей Талк сообщил в своём Twitter, что СК России возбудил уголовное дело в отношении Джозефа Р. Байдена по статье 319 УК РФ «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей». Поводом для возбуждения уголовных дел стало недавнее интервью Байдена, в котором он назвал Президента России Владимира Путина убийцей в том же интервью.