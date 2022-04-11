Российский Красный Крест вывел тагильчан на прогулку 

В минувшие выходные по набережной Тагильского пруда прошли десятки жителей Нижнего Тагила разных возрастов и профессий. Так в городе прошла ставшая уже традиционной акция «10 000 шагов к жизни» (0+), приуроченная к Всемирному дню здоровья.

Как рассказали организаторы (Нижнетагильское отделение Российского Красного креста), цель пешеходной прогулки — привлечь горожан к здоровому образу жизни. Акция началась на городком пляже с небольшой разминки. Затем участники прошли дружным шагом до парка им. Бондина. Акция завершилась кардиозарядкой.