Российский бренд модной одежды Befree выпустил лукбук в локациях Нижнего Тагила (ФОТО)

Российский бренд модной молодёжной одежды Befree опубликовал в своих соцсетях и на сайте фотосессию, в которой модели демонстрируют новую коллекцию на улицах Нижнего Тагила. В съёмке приняли участие тагильский фотограф, а также модели из нашего города и Екатеринбурга.

«Мы долго думали, как сделать так, чтобы съёмки лукбуков (каталог продукции бренда. — Прим. ред.) “выехали” за пределы Петербурга. Колесить из города в город классно, но очень сложно, если брать силы одной команды. Мы решили, что гораздо круче привлекать местных творческих ребят. Так родился проект “удаленная съёмка”. Всю неделю будем рассказывать вам про команду и историю создания этой съёмки. А пока что попробуйте угадать, что за город», — говорится в посте в Instagram-аккаунте бренда.

Подробный лукбук уже опубликован на сайте компании. Судя по снимкам, фотосессии проходили в творческой мастерской «фАРТук», на центральных улицах Тагила, возле Драматического театра, в парке Бондина, у демидовского музея-завода и за городом.

Модель из Нижнего Тагила Кристина Ушакова рассказала «Афише МС» о том, что поработать с брендом Befree ей предложила фотограф Анна Перевозкина. Кристина участвует в съёмках для известных брендов несколько раз в месяц, но это первая съёмка в родном городе.

«Я всегда рада творческим людям и проектам, поэтому сразу согласилась. Мои фото направили продюсеру на согласование, и после подтверждения мы быстро обсудили концепцию, договорились о съёмочном дне и дне примерки. Первой локацией был завод имени Куйбышева, затем были “Александровский пассаж”, Драматический театр и парк Бондина. Разумеется, Лисья гора тоже попала в кадр. Погода была хорошая, но весна на Урале ведёт себя как зима. Но так как уральские девчонки закалённые, холод не помешал нашей работе, мы получили чудесный опыт. Рада участвовать в этом проекте и представлять свой родной город», — рассказывает Кристина.

Кристина Ушакова на съёмке бренда befree Кристина Ушакова на съёмке бренда befree

Молодежный бренд Befree производит женскую, мужскую одежду, обувь и аксессуары в стиле casual. Первый магазин открылся в 2003 году в Москве. В разные годы разработкой коллекций занимались дизайнеры из России, Франции и Швеции. Сегодня бренд имеет более 200 магазинов в пяти странах мира.

В Нижнем Тагиле фирменный магазин бренда сначала работал в ТЦ «Александровский пассаж», а сейчас находится в ТРЦ Depo.