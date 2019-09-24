Российским сенаторам отказали в визах для поездки на Генассамблею ООН

Десять членов Совета Федерации не получили американские визы для участия в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщил «Интерфаксу» глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв, которому также отказали в визе.

«Это возмутительная акция, не имеющая объяснений и оправданий», — сказал он.

По мнению Косачёва, визы не были оформлены «в нарушение обязательств перед международным сообществом». Сенатор находится под американскими санкциями с апреля 2018 года.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что инцидент станет центральной темой ближайшей встречи Сергея Лаврова и Майка Помпео. Она также рассказала, что американская сторона «ссылается на технический характер проблемы», а именно несвоевременную подачу документов.