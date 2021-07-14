Российским семьям для выживания нужно чуть больше 60 тысяч рублей

Российским семьям, чтобы свести концы с концами, нужно хотя бы 61 тысячу рублей в месяц. Такие данные приводятся в исследовании Росстата «Комплексное наблюдение условий жизни населения» за 2020 год, пишет РБК.

Опрос населения во всех регионах проводился в октябре — ноябре 2020 года с охватом более 100 тысяч домохозяйств, а полные его результаты статслужба разместила в июне 2021 года. Вопросы покрывают такие сферы, как бытовые условия проживания, условия труда, здоровье и медицинское обслуживание, дети, образование, обращение в госорганы.

Точная формулировка вопроса была такой: «Какой минимальный месячный доход необходим вашему домохозяйству, чтобы свести концы с концами, то есть оплатить все необходимые ежедневные расходы?» Отметим, что прожиточный минимум в России на 2021 год составляет 11,65 тысячи рублей на душу населения.

Исследователи спрашивали, во сколько домохозяйства оценивают минимальную месячную сумму денег, необходимую всем членам семьи для того, чтобы свести концы с концами. Осенью 2020 года эта сумма была оценена в среднем в 60,9 тысячи рублей. В предыдущем исследовании домохозяйства назвали среднюю сумму 58,5 тысячи рублей. Субъективная оценка минимально необходимого дохода за два года выросла примерно на 4%, хотя потребительские цены на товары и услуги за тот же период повысились более чем на 7%, следует из данных Росстата.

Также исследование показало, что те или иные финансовые затруднения (небольшие или значительные) испытывают 75,7% домохозяйств в России, тогда как 24,3% семей легко могут свести концы с концами при покупке самого необходимого. Ситуация по этому параметру улучшилась по сравнению с 2018 годом (исследование проводится два раза в год), когда 79,5% семей испытывали трудности с покупкой самого необходимого. В 2016 году таких домохозяйств было 84,6%. Без финансовых затруднений сегодня живёт около четверти российских семей.