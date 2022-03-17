Российским магазинам разрешили не выдавать бумажные чеки

Федеральная налоговая служба России (ФНС) временно не будет штрафовать магазины за невыдачу чека и отсутствие кассовой ленты. Как сообщает официальный Telegram-канал правительства РФ, такое решение было принято из-за дефицита кассовой ленты. В ближайшее время магазины должны перейти на электронные чеки.

По словам замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова, Минпромторг провёл совещание с крупнейшими производителями кассовой ленты и торговыми сетями, специализирующимися на продовольственных и непродовольственных товарах. Он отметил, что ни одно из предприятий не заявило о том, что есть проблемы с кассовой лентой.

«С учётом того, что появились такие сигналы, ФНС России приняла решение временно не штрафовать магазины за невыдачу кассового чека. Но по требованию гражданина кассовый чек должен быть выдан. В ближайшее время планируется переход на электронные чеки», — заявили в правительстве.

Перебои с поставками чековой бумаги происходят из-за разрывов логистических цепочек на фоне антироссийских санкций. До этого за отсутствие ленты в кассе магазинам грозило административное дело и штраф до 10 тысяч рублей.