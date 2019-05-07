Российским дорожникам официально разрешат укладывать асфальт в непогоду

Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса (НИИ ТСК) разработал проект нового стандарта укладки асфальта, согласно которому укладывать новое дорожное полотно можно будет и в неблагоприятных погодных условиях по заказу федерального дорожного агентства (Росавтодора), пишет «Коммерсантъ».

Проект нового ГОСТа предусматривает, что дорожные работы смогут проводить в мороз, снег и дождь, исключение составляет сочетание резкого ветра c минусовой температурой, а также сильные ливни. Согласно новым правилам, непогодой будет считаться температура от +5°С до –10°С весной и летом, от +10°С до –10°С осенью и зимой.

По словам депутата Госдумы Александра Васильева, изменение регламента необходимо для того, чтобы все регионы успели провести ремонт дорог. Первая редакция ГОСТа проходит общественное обсуждение, финальная версия должна быть готова в ноябре.

Сейчас действует свод правил 2012 года, разрешающий ремонтировать дороги в сухую погоду весной и летом при температурах не ниже 5 градусов тепла, осенью — при температуре не ниже 10 градусов выше нуля.