Российским автомобилистам грозит массовое лишение водительских прав из-за долгов

Российских автомобилистов предупредили о массовом приостановлении действия водительских прав для должников различных категорий, со ссылкой на источник, близкий к Федеральной службе судебных приставов, пишет Autonews.ru.

«Приставы могут массово использовать право ограничения водительских удостоверений для должников нескольких категорий, но только при условии суммарного долга свыше 10 тысяч рублей», — пояснил источник.

По данным издания, ГИБДД и ФССП планируют работать совместно. Главным образом штраф и лишение прав грозят злостным неплательщикам. Вторая категория людей, кого будет отлавливать и лишать прав ГИБДД, — должники по алиментам. Также отобрать документ могут у автомобилистов-должников, пользующихся услугами каршеринга.

Останавливая водителей, инспекторы ГИБДД будут проверять наличие у них долгов. Если таковые имеются, то они выпишут административный протокол по статье 17.17 КоАП. В этом случае нарушителя ждёт до 50 часов общественных работ или лишение прав на срок до одного года.