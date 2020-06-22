Российским авиакомпаниям выделят ещё 3 млрд рублей субсидий

Правительство России до конца года может выделить ещё 3 млрд рублей на межрегиональные перевозки в качестве субсидий авиакомпаниям, которые осуществляют рейсы на новых самолётах отечественного производства, со ссылкой на письмо заместителя министра транспорта Иннокентия Алафинова в Минэкономразвития пишет «Коммерсантъ».

На сегодняшний день в России для региональных перевозок производятся SSJ100, L-410 и ТВС-2МС (единичные экземпляры). SSJ100, в частности, эксплуатируют авиакомпании «Азимут», «Ираэро», «Якутия», «Ямал». По данным издания, в 2018 году на субсидирование межрегиональных авиаперевозок выделялось около 3,3 млрд рублей, в 2019-м — 7,8 млрд рублей, на 2020 год изначально планировалось 8,3 млрд рублей. «Коммерсантъ» отмечает, что правительство России планирует выделить дополнительно 1,67 млрд рублей на субсидирование перевозок по специальному тарифу для малоимущих в Крым, Калининград и в Дальневосточный федеральный округ (ранее выделили 5,8 млрд рублей).

В Минтрансе отметили, что изменения в правила предоставления субсидий на формирование региональной маршрутной сети в настоящий момент проходят процедуры согласования. В Минэкономразвития заявили, что готовы поддержать инициативу Минтранса, потому что она позволит увеличить производство отечественных самолётов. В Минтрансе не смогли уточнить типы судов, использование которых позволит получить субсидию. В Федеральной антимонопольной службе считают практику поддержки российских производителей целесообразной как на межрегиональных, так и на международных авиамаршрутах.

Ранее о своих намерениях принять в этом году в парк SSJ100 заявила подконтрольная «Ростеху» авиакомпания Red Wings. Сейчас эта компания не получает субсидии на региональные перевозки. Собеседники в отрасли утверждают, что 3 млрд рублей вполне достаточно, чтобы вывести на рынок региональных перевозок новую авиакомпанию. Для сравнения: авиакомпания «Азимут», в парке которой 11 самолётов SSJ100, получит в этом году около 800 млн рублей. Источник в одной из региональных авиакомпаний считает, что 3 млрд рублей может хватить на всех эксплуатантов SSJ100, но Red Wings предстоит договориться с региональными властями о выделении средств на софинансирование маршрутов.