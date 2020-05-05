Российских водителей начнут штрафовать за нанесение ущерба городской инфраструктуре

Обновлённый Кодекс об административных правонарушениях позволит штрафовать российских автомобилистов за нанесение ущерба городской инфраструктуре, нарушение режима тишины и опасную езду, со ссылкой на автомобильного эксперта Егора Васильева пишет агентство «Прайм».

«В соответствии с внесёнными Минюстом в КоАП предложениями, автовладельцев обяжут платить за нанесение ущерба городской инфраструктуре, который может выразиться в разбрасывании мусора и автохлама», — уточняет Васильев.

Автомобильный эксперт уточнил, что под разбрасыванием хлама понимаются машины, «вросшие в землю и превратившиеся в недвижимость». За подобное нарушение и за парковку на газоне нарушителю придётся заплатить от 5 до 35 тысяч рублей. Вождение в состоянии алкогольного опьянения или отказ от медосвидетельствования по новым тарифам будет обходиться в 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в обновлённый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) включат статью об ответственности за нарушение покоя с 23:00 до 07:00, в соответствии со статьёй россиян начнут штрафовать за лающую по ночам собаку и неисправную автосигнализацию.