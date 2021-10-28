Российских водителей начнут лишать прав за систематические нарушения ПДД

В проект нового Кодекса об административных правонарушениях РФ внесут поправку, позволяющую лишать водителей прав за систематическое грубое нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба Министерства юстиций РФ.

«В целях повышения уровня безопасности на дорогах в проект нового КоАП включён состав административного правонарушения, предполагающий лишение водителей права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет за систематическое совершение наиболее серьёзных нарушений правил дорожного движения. В настоящее время законопроект направлен на согласование», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин поручил ведомствам разработать поправку, предполагающую пожизненное лишение водительских прав за езду в нетрезвом виде. В Федеральной службе судебных приставов также сообщили, что будут массово лишать водительских прав должников различных категорий.