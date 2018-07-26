Российских туристов предупредили о возможном закрытии всех визовых центров

Введение обязательной аккредитации компаний, управляющих визовыми центрами (ВЦ) на территории России, может привести к их закрытию и появлению огромных очередей в консульствах, заявила «Интерфаксу» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

«Сегодня в России работают шесть компаний, управляющих визовыми сервисными центрами под брендами VFS Global, GVCW — СВЦ Греции, VMS — Италия, BLS — Испания, Индия, TLS — Великобритания, Швейцария, Бельгия, Pony Express. Сведения о каждой содержатся в госреестре юридических лиц и опубликованы в открытых источниках», — отметила Тюрина.

По её словам, предложение о внесении изменений в ФЗ-114 «О порядке выезда и въезда в РФ» поступило на прошлой неделе от депутатов «Единой России». Поправки предполагают возложение на МИД России функций по обязательной аккредитации всех компаний, оказывающих россиянам посреднические услуги при оформлении виз. Для получения аккредитации будет необходимо наличие у оператора филиалов (представительств) не менее чем в 20 субъектах РФ, а максимальная доля иностранного участия в уставном капитале не должна превышать 20%, кроме того, обязательно наличие у заявителя технических средств для обработки конфиденциальной информации (в том числе биометрических персональных данных), сертифицированных в соответствии с законами РФ, и не менее чем трёхлетний опыт работы в сфере сбора и обработки документов для получения визы от имени дипломатических миссий и консульских представительств.

«Критерии выдачи аккредитации сейчас таковы, что ни один из действующих операторов ВЦ получить её не сможет. Как минимум по одному пункту — доля иностранного участия в уставном капитале — ни одна из них не пройдёт предлагаемую аккредитацию МИД. Всем иностранным дипмиссиям в России придётся либо срочно менять сервис-провайдеров, либо приостанавливать деятельность визовых центров», — отметила Тюрина.

По её мнению, ни одна российская фирма в принципе не сможет соответствовать всем требованиям законопроекта.