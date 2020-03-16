Российские юристы, учёные, журналисты и писатели выступили против поправок к Конституции

Российские журналисты, писатели, учёные и юристы написали открытое обращение к депутатам, политикам, общественным деятелям и судьям Конституционного суда (опубликовано на сайте «Эха Москвы») — в нём авторы заявили о недопустимости поправок в Конституцию.

«Мы считаем, что над нашей страной нависла угроза глубокого конституционного кризиса и противоправного антиконституционного переворота, облечённого в псевдолегальную форму. Три главных обстоятельства убеждают нас в этом», — говорится в сообщении.

Так, «противоправным, политически и этически неприемлемым» авторы считают внесение в статью 81 Конституции пункта 31, обнуляющего сроки действующего и действовавшего президентов. Они обращают внимание на то, что определение Конституционного суда от 5 ноября 1998 года указывает на недопустимость манипуляций с подсчётом президентских сроков.

Также авторы пишут, что поправки в главы 3–8 Конституции вступают в противоречие с положениями глав 1 и 2.

«Эти нормы нарушают принцип равенства перед законом и гарантии прав и свобод личности, противоречат принципам федерализма, принципам разделения властей, независимости судебной системы и автономии местного самоуправления»,— пишут они.

Наконец, в обращении говорится о нарушении порядка принятия поправок к Конституции.

«Статья 136 Конституции перечисляет представительные органы, которые должны выразить своё отношение к поправке в Конституцию, чтобы она считалась принятой. А федеральный закон "О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции РФ" от 4 марта 1998 г. прямо указывает, что "одним законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации охватываются взаимосвязанные изменения конституционного текста" (пункт 2, статья 2)», — следует из письма.

Авторы подчёркивают, что вносимые поправки содержательно невзаимосвязаны, что также является нарушением. Под обращением подписались 357 человек.

Напомним, законопроект о поправках к Конституции был разработан по предложению президента Владимира Путина. 11 марта законопроект был принят Госдумой в третьем чтении и одобрен Советом федерации. 12 марта его поддержали законодательные собрания всех 85 субъектов РФ. 14 марта документ был подписан президентом и передан на рассмотрение в Конституционный суд. Общенародное голосование по поправкам намечено на 22 апреля.