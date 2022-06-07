Российские вузы перестанут обучать студентов по системе бакалавриата

Вузы России больше не принимают участия в Болонском процессе. Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев на расширенном заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, пишет РИА Новости.

Чиновник пояснил, что Болонская группа ещё 11 апреля объявила о своём решении прекратить представительство России и Белоруссии во всех связанных структурах. Болонская система образования — это концепция единого стандарта получения высшего образования по схеме «3+2+3». Иными словами, она состоит из трёх ступеней: бакалавриата, магистратуры и докторантуры.

«С учётом того, что наши ректоры, руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со специальной операцией, то фактически все образовательные организации страны исключены тем самым из Болонского процесса. Это декларация, а не договор, нам не надо разрывать, выходить из какого-то договора. Я бы сказал, что это Болонская система из нас вышла, а не мы из неё», — сказал Афанасьев.

Он добавил, что введение бакалавриата и магистратуры не улучшило уровень подготовки выпускников.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков 24 мая назвал «прожитым этапом» Болонскую систему образования, заявив, что в РФ появится своя система. Минобрнауки отметило, что радикальной смены не будет, предполагается переходный период от Болонской системы к национальной.