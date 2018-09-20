Российские водители с 2019 года будут получать новые автомобильные знаки

С 1 января 2019 года в России вступает в силу ГОСТ «Знаки государственные регистрационные транспортных средств», вводящий новые номерные знаки, пишет «Коммерсантъ».

В соответствии с новым ГОСТом для мотоциклистов будут доступны номера уменьшенного размера: 190 на 145 мм (вместо нынешних 245 на 160 мм). У зарубежных мотоциклов (их на порядок больше отечественных) маленькая площадка под номер — российский госзнак на неё просто не помещается, старый ГОСТ 1993 года этого не учитывал.

Появятся также номера, рассчитанные на задние площадки японских и американских машин с нестандартным местом крепления — автомобилей, ввезённых в РФ «серым» образом, а не через дилеров. Доля таких машин, например, с правым расположением руля составляет 8,2% (4,1 млн транспортных средств). По «американцам» точных данных нет. У многих таких машин задняя площадка квадратная, и автовладельцам приходится, как и байкерам, использовать самопальные переходники либо сгибать стандартный прямоугольный номер (его размер 520 на 112 мм). Размер новых госзнаков — 290 на 170 мм.

Стандарт вводит ещё несколько типов номеров: впервые появляются специальные госзнаки для мопедов. Их размер будет как у мотоциклетных (190 на 145 мм), но с другим набором букв и цифр — 4 буквы и 2 цифры, в то время как у мотоциклов 2 буквы и 4 цифры. Новый тип номеров предназначен для владельцев так называемых макси-скутеров, которые не являются полноценными мотоциклами, но оборудованы двигателями объёмом более 50 куб. см.

Спортивные авто и ретроавтомобили также получат свои знаки. Основное их отличие — буквы «К» и «С», отделённые чертой от остальных символов. Так, к примеру, номер для классической 21-й «Волги» может выглядеть так: К ММ97677RUS; для участника ралли — С ММ97677RUS.

Помимо этого, ГОСТом снят запрет на сверление дополнительных отверстий в знаке: уточнено лишь, что они не должны затрагивать символы, флаг и код RUS.