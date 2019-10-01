Российские виноделы с 2020 года могут рассчитывать на господдержку

Владимир Путин подписал закон о субсидиях для российских виноделов. Соответствующий документ был опубликован 1 октября на портале правовой информации.

Согласно тексту документа, отечественным производителям могут быть предоставлены субсидии для возмещения недополученных доходов или затрат, связанных с производством алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции. Речь идёт о винах, шампанском, ликёрных винах с защищёнными географическим указанием и наименованием места происхождения, а также о виноматериалах.

Как пишет ТАСС, с 1 января 2020 года на субсидии смогут претендовать как юрлица, так и индивидуальные предприниматели.