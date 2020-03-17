Российские туристы застряли в аэропорту Филиппин из-за коронавируса (ВИДЕО)

Около 80 российских туристов не могут вылететь с Филиппин из-за коронавируса, они застряли на острове Себу. Местные власти дали россиянам 72 часа, чтобы покинуть страну, однако все пути с острова закрыты.

Как пишет Mash, россияне, проживающие уже два дня на территории воздушной гавани, не могут добраться до международного аэропорта Манилы, поскольку все внутренние рейсы в стране отменены. Ранее их обещали отвезти в столицу на военном самолёте, но рейс был перенесён из-за большого количества застрявших.

Через 72 часа на Себу наступит полный карантин. Людям будет запрещено выходить на улицу, аэропорт будет закрыт на неизвестный срок. Часть магазинов в терминале уже не работает.

Как рассказал изданию один из застрявших туристов, в российском посольстве им рекомендовали не паниковать, при этом никаких вариантов эвакуации людям не предложили. По словам мужчины, на соседнем острове Боракай полиция уже начала принудительно выселять туристов из отелей.