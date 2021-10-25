Российские туристы раскупили почти все места в дорогих отелях Египта на период нерабочих дней

Туроператоры зафиксировали рекордный спрос на туры в Египет в период нерабочих дней в ноябре, рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По её словам, чаще всего россияне покупают пакетные туры на 7–10 ночей и в основном едут в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Согласно данным АТОР, многие места в египетских гостиницах уже распроданы, а наибольший дефицит мест — в дорогих отелях. Несколько представителей отрасли отметили, что на ноябрьские выходные рейсы в страну загружены более чем на 75%. В АТОР рекордный спрос на туры в Египет связывают с локдауном в Москве и регионах.

Напомним, из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса дни с 30 октября по 7 ноября объявлены в России нерабочими. В некоторых регионах нерабочий режим начал действовать с 25 октября, в Москве и Подмосковье нерабочие дни начнутся с 28 октября. В большей части регионов период нерабочих дней начинается с 30 октября.

По всей стране приостановили работу федеральных учреждений культуры, кроме театров и музеев. В Москве и Петербурге объявили локдаун, на Кубани и в Крыму ввели систему пропуска в общепит и на массовые мероприятия по QR-кодам.