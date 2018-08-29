Российские телеканалы изменили сетку вещания из-за обращения Путина о пенсиях

Федеральные телеканалы изменили сетки вещания на 29 августа, чтобы показать видеообращение президента РФ Владимира Путина, в котором он будет говорить о повышении пенсионного возраста, пишет «Медуза».

Обращение будут транслировать «Россия 1», НТВ, РЕН-ТВ, «Пятый канал», «ТВ Центр». На сайте Первого канала изменений в программе пока нет. Телеканалы выделили на трансляцию обращения, которая начнётся в 12:00 по московскому времени, от 30 до 40 минут.

Президент РФ Владимир Путин сегодня впервые детально расскажет о своём отношении к повышению пенсионного возраста, которое правительство анонсировало в середине июня. Ранее он лишь коротко заявлял, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов.