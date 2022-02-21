Российские спортсмены заняли 9-е место в медальном зачёте на Олимпиаде в Пекине 

20 февраля состоялась церемония закрытия Олимпийских игр. Олимпийский комитет России занял девятое место в медальном зачёте, получив 32 медали — 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Победителем стала Норвегия, у которой 37 наград — 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых, сообщает официальный Instagram-аккаунт сборной Олимпийского комитета России.

Олимпиада проходила с 4 по 20 февраля в китайском городе Пекине. Разыгрывалось 109 комплектов медалей среди представителей 91 государства. Они состязались в 14 видах спорта. Россия установила национальный рекорд по числу медалей. Также у сборной ОКР второе место по количеству наград.

Следующая Олимпиада пройдёт летом 2024 года в Париже. Зимняя Олимпиада состоится в 2026 году в Италии в городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.