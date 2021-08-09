Российские спортсмены стали пятыми в медальном зачёте Олимпиады в Токио

Российские спортсмены заняли пятое место в неофициальном медальном зачёте Олимпиады в Токио, пишет «Интерфакс».

Первое место в неофициальном медальном зачете себе обеспечила сборная США с 39 золотыми медалями. На втором месте оказался Китай (38 золотых медалей), на третьем — Япония (27 золотых медалей).

Четвёртое место заняла сборная Великобритании. В последний соревновательный день Олимпийских игр британские спортсмены выиграли две золотые медали — в велотреке и боксе — и оторвались в медальном зачёте от команды Олимпийского комитета России. У британской сборной теперь 22 золотые медали и 65 медалей всего.

Российские спортсмены на Олимпиаде завоевали 71 медаль, 20 из них — золотые, 28 серебряные и 23 бронзовые.

У Австралии, которая находится на шестом месте, 17 золотых медалей.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году российские спортсмены завоевали 56 медалей, в том числе 19 золотых, и стали четвёртыми в медальном зачёте.

Олимпийские игры в Токио начались 23 июля, церемония закрытия Олимпиады прошла 8 августа.