Российские родители тратят на подготовку детей к школе 27 тысяч рублей. Что они покупают?

По данным ВЦИОМ, россияне в среднем тратят на подготовку ребёнка к учебному году порядка 27 тысяч рублей. В список обязательных приобретений в числе прочего входит покупка гаджетов: для младших школьников — смарт-часы, для старших учеников и студентов — ­современные смартфоны.

Самым покупаемым девайсом к 1 сентября стали умные часы с обязательной SOS-кнопкой. Устройство определяет местоположение школьника на карте с точностью до нескольких метров, может совершать видеозвонки, слышать обстановку вокруг, обеспечивая безопасность ребёнка и спокойствие родителей. Жители Свердловской области приобретают умные часы в два раза чаще, чем в 2020 году. Чего не скажешь про модемы и роутеры — интерес к их покупке снизился на треть. Телеком-аналитики объясняют такую тенденцию переходом от «удалёнки» к офлайн-посещению образовательных учреждений. Ещё один отличительный тренд этого года — приобретение свердловчанами кнопочных телефонов: рост продаж перед началом учебного сезона составил 22% в сравнении с 2020 годом.

Чаще всего при покупке смартфона для будущего школьника взрослые руководствуются принципом «цена/качество» и выбирают смартфоны стоимостью до 10 тысяч рублей. Обращают внимание на возможность установки нескольких сим-карт, наличие двух-трёх камер, большой объём памяти, громкий динамик. Выбор гаджета своему ребёнку обычно осуществляет глава семьи, что подтверждает аналитика продаж в интернет магазине МегаФона.

Топ-3 популярных смартфонов стоимостью до 10 тысяч рублей:

Xiaomi Redmi 9C 64GB Midnight Grey. Samsung Galaxy A01 Core чёрный. Xiaomi Redmi 9A 32GB Peacock Green.

Телеком-эксперты зафиксировали, что в текущем году на 15% увеличились покупки телефонов в кредит по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Современное образование включает в себя не только посещение школы, но и дополнительные занятия дома. Как показал обезличенный анализ с использованием инструментов Big Data, чаще всего выбор онлайн образовательного заведения осуществляют мамы. Вот чему они отдают предпочтение:

Учи.ру (www.uchi.ru). Якласс (www.yaklass.ru). Фоксфорд (www.foxford.ru/).

Чтобы ответить на 1000 и 1 вопрос своего школьника, родители пользуются не только поисковиками и Википедией, но и обращаются к образовательным ресурсам. Skillbox, Coursera и Нетология — самые любимые сайты для расширения кругозора и получения новых знаний.

Данные предоставлены компанией МегаФон.