Российские независимые наблюдатели объединились для контроля за голосованием по поправкам в Конституцию

Российские наблюдательские объединения создали Альянс независимых наблюдателей за голосованием по поправкам в Конституцию, сообщает движение в защиту прав избирателей «Голос».

В альянс вошли «Ассоциация наблюдателей Татарстана», «Выборы. Народный контроль», «Голос», «Гражданин наблюдатель», «Наблюдатели Петербурга», «Народный избирком», «Сонар».

Альянс проведёт обучение наблюдателей, членов комиссий и журналистов, снабдит их инструментами передачи информации.

«На 1 июля 2020 года назначено общероссийское голосование по изменению Конституции России. Организаторы голосования предприняли беспрецедентные шаги, которые снижают его прозрачность и гарантии честности, радикально сокращают возможности для контроля со стороны граждан. Общероссийское голосование не только не соответствует общепризнанным стандартам проведения плебисцитов, но и проводится в условиях продолжающейся пандемии», — подчёркивает «Голос».

Наблюдателей за голосованием по поправкам в Конституцию отбирает Общественная палата (ОП) России. По данным «Русской службы Би-би-си», на 4 июня в ОП поступило 180 тысяч заявок от желающих стать наблюдателями.