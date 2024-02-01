Российские миллиардеры за месяц стали богаче на 8 млрд долларов. Их совокупное состояние превысило полтриллиона

Богатейшие российские бизнесмены с начала года увеличили своё состояние на 8 млрд долларов, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Больше всех в январе заработал владелец «Северстали» Алексей Мордашов: он стал богаче на 2,14 млрд долларов, теперь его капитал составляет 23 млрд долларов. Он занимает 77-е место в рейтинге BBI.

В рейтинг входят 500 богатейших людей мира, чьё состояние рассчитывается на основании стоимости акций компаний, в которых они владеют долями. Возглавляет список Илон Маск с состоянием 202 млрд долларов, за январь 2024 года он потерял 26,8 млрд. Девять из топ-10 самых богатых людей мира — граждане США.

Самый богатый из российских бизнесменов президент холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин занимает в рейтинге 45-е место с капиталом 31,7 млрд, за январь он заработал 675 млн долларов. На втором месте в списке главных богачей РФ — глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон (58-й в рейтинге BBI) с 27,4 млрд (за январь плюс 18,3 млн), на третьем — совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (64-й в рейтинге BBI) с 25,5 млрд (за январь плюс 838 млн).

Совокупное состояние 26 российских предпринимателей, вошедших в рейтинг, на 1 февраля 2024 года составляет 507,14 млрд долларов.