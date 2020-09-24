Российские клиники и аптеки остались без одной из самых популярных вакцин от гриппа

Частные клиники, участвующие в системе добровольного медицинского страхования, а также аптеки до конца октября остались без одной из самых популярных вакцин от гриппа — «Ультрикс». Мощности её производителя загружены под государственный заказ, пишет РБК.

«Ультрикс» — одна из двух на российском рынке вакцин, содержащих в себе полноценное количество антигена без усилителей имунного ответа. Её можно использовать для взрослых и детей.

Аптечные сети «36,6», «Ригла», «Магнит Аптека» и агрегатор «Мегаптека.ру» сообщили, что вакцина закончилась ещё в мае.

Гендиректор страховой компании «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов рассказал, что клиники ещё летом забронировали препарат в размере десятков тысяч доз, однако так и не получили его.

По словам собеседников издания, препарат вернётся в клиники и аптеки не раньше конца октября.

Вакцину выпускает российская компания «Форт», в её пресс-службе сообщили, что дефицит «Ультрикса» связан с загруженностью производства и поставками в государственные поликлиники.

В июле президент Владимир Путин в ходе совещания, посвящённого борьбе с распространением коронавируса, поручил усилить профилактическую работу по борьбе с гриппом. По данным Роспотребнадзора, в 2019 году привились 46,6% населения.