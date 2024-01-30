Российские банки в 2023 году заработали рекордные 3,3 трлн рублей

Чистая прибыль российских банков по итогам 2023 года составила рекордные 3,3 трлн рублей против 0,2 трлн рублей в 2022 году, следует из обзора ЦБ о развитии банковского сектора РФ.

«В декабре чистая прибыль банков резко снизилась (до 64 млрд рублей без учёта дивидендов, выплаченных внутри банковской группы), что связано с ростом расходов на резервы и операционных расходов. Однако с учётом существенной прибыли за предыдущие месяцы банковский сектор заработал за год 3,3 трлн рублей», — отмечают в ЦБ.

По данным регулятора, рекордную прибыль банковский сектор получил за счёт восстановления основных доходов, существенного сокращения расходов на резервы и получения значительных доходов от валютной переоценки. Средства населения на банковских счетах в прошлом году выросли на 7,4 трлн рублей (19,7%), что почти втрое больше, чем в 2022 году, тогда рост сбережений граждан составил 6,9%.

«Такой значительный приток произошёл благодаря социальным и бюджетным выплатам, росту заработных плат населения, а также возврату наличных денег в банки на фоне роста ставок по вкладам», — отмечают в ЦБ.

На 1 января 2024 года совокупные активы российских банков достигли 167,9 трлн рублей, увеличившись за прошедший год на 24,6%.