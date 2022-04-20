Российские банки обяжут раскрывать полную информацию о сумме ипотеки

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики рассказал о новых требованиях к банкам, которые выдают ипотечные займы. Отныне финансовые организации должны будут сообщать клиентам полную стоимость кредита со страховками и другими услугами. Такое решение сделает процедуру получения кредита более прозрачной для россиян, считают в правительстве.

«Полное раскрытие всех услуг покажет людям реальную стоимость кредита. А банкам придётся уже более открыто конкурировать друг с другом, чтобы привлечь заёмщиков. Ведь граждане смогут оценить все расходы и обратиться туда, где им предложат более выгодные условия», — приводят в пресс-службе правительства РФ слова Михаила Мишустина.

Добавим, что накануне директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов попросил главу Банка России Эльвиру Набиуллину рассмотреть возможность отмены штрафов за просрочку по ипотеке до конца года. Орлов считает, что в условиях санкций одной из наиболее уязвимых групп населения стали семьи с ипотечными кредитами.