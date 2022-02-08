Российская сборная завоевала две медали в третий день Олимпийских игр

8 февраля в Пекине прошёл третий день Олимпийских игр. Сборная России завоевала одну бронзовую и одну серебряную медаль, сообщает официальный Instagram-аккаунт Олимпийского комитета России (ОКР). Фристайлистка Анастасия Смирнова получила олимпийскую бронзу. Она стала первой россиянкой с 1994 года, которая смогла подняться на пьедестал зимних Игр в дисциплине фристайла могул (съезде по буграм на склоне).

Третье серебро в копилке нашей сборной принесла команда по прыжкам с трамплина — Ирма Махиня, Ирина Аввакумова, Данил Садреев и Евгений Климов. Впервые с 1968 команда прыгунов смогла завоевать медаль.

Команда ОКР по женскому хоккею проиграла сборной Канады до счётом 1:6. Единственную шайбу в нашей команде забросила Анна Шохина. Биатлонистка Кристина Резцова в индивидуальной гонке финишировала девятой. Ей не хватило одного точного выстрела до попадания на пьедестал.

В медальном зачёте сборная России занимает третье место. Всего у нашей команды 2 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых медали. Первое место занимает сборная Китая, второе — Швеция.