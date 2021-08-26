Российская молодёжь больше всего доверяет Моргенштерну и Егору Криду

Российская молодёжь в возрасте от 14 лет до 21 года больше всего доверяет рэперу Моргенштерну, на втором месте в рейтинге инфлюенсеров находится Егор Крид, на третьем — телеведущий и трэвел-блогер Антон Птушкин, сообщает исследовательский холдинг «Ромир».

Также в топ-10 попали Анастасия Ивлеева, Константин Ивлев, Тимур Юнусов (Тимати), Артём Дзюба, Гарик Харламов, Дмитрий Борисов и Ида Галич.

Данные были получены в результате исследования мнения молодых респондентов (год рождения с 2000 по 2007) в российских городах с населением более 100 тысяч человек. Респондентам был задан вопрос: «Кому из публичных личностей России Вы доверяете? Назовите 7 человек, где первым будет тот, кому Вы доверяете больше всего». Варианты ответа не предлагались, выбор делался исходя из их личных предпочтений опрашиваемых. По результатам был составлен балльный рейтинг, проведён подсчёт голосов, отданных за каждого инфлюенсера, с учётом места его упоминания: за первое место присваивалось семь баллов, второе — шесть и так далее.

Ни один из участников рейтинга «Топ-10 самых уважаемых общественных фигур среди молодёжи» не вошёл в общероссийский топ-10 для всех возрастных групп. Ближе других к вершине списка самых уважаемых инфлюенсеров для всех россиян Гарик Харламов (29-е место в общероссийском топ-100), Анастасия Ивлеева (33-е место), Ида Галич (40-е место). Лидер молодёжного рейтинга Алишер Моргенштерн занимает 47-е место в общероссийском списке самых уважаемых общественных деятелей.

Ранее исследовательский холдинг «Ромир» на основе данных Romir Single Source Panel провёл исследование россиян по вопросу доверия инфлюенсерам: блогерам, музыкальным исполнителям, актёрам, телеведущим, спортсменам и другим лидерам общественного мнения.

Лидером Romir Influence Ranking «Лето 2021 топ-100» стал актёр и общественный деятель Константин Хабенский, следом за ним в рейтинге расположился актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев, тройку лидеров замыкает телеведущий Иван Ургант.

Помимо вышеуказанных инфлюенсеров, в топ-10 рейтинга также попали блогеры Юрий Дудь (4-е место) и Ксения Собчак (8-е место), телеведущие Владимир Познер (5-е место), Павел Воля (7-е место) и Андрей Малахов (10-е место), режиссёр Никита Михалков (6-е место) и певица Алла Пугачева (9-е место).

Президент «Ромир», основатель MILE Group, вице-президент Gallup International и доктор социологических наук Андрей Милехин прокомментировал результаты исследования.