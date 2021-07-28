Российская дзюдоистка завоевала бронзу на Олимпиаде

Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзовую медаль Олимпийских Игр в Токио в весовой категории до 70 кг, сообщает Олимпийский комитет России.

На Играх в Токио Таймазова поочерёдно победила испанку Марию Бернабеу, бразильянку Марию Портелу, гречанку Елизавету Тельциду и проиграла в полуфинале японке Тидзуру Араи. В борьбе за 3-е место портсменка победила хорватку Барбару Матич. Таким образом, Таймазова принесла сборной России 20-ю медаль на Олимпиаде.

Ранее российские пловцы Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк завоевали серебряные медали Олимпийских игр в эстафете 4 х 200 метров кролем. Первое место заняли британцы, бронзовые медали завоевали австралийцы.

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.