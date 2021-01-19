Российская делегация ПАСЕ в последний момент «гордо отказалась» участвовать в слушаниях по отравлению Навального

Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы в последний момент отказалась участвовать в слушаниях комитета по правам человека ассамблеи, где должно было обсуждаться отравление Алексея Навального, со ссылкой на соратника политика Леонида Волкова пишут «Открытые медиа».

По словам Волкова, члены российской делегации «гордо отказались» ещё до начала публичной трансляции. Представитель комитета Жак Мер, автор доклада ПАСЕ по покушению на Навального, сказал, что об отказе от участия российской стороны его уведомил глава российской делегации депутат Госдумы Пётр Толстой.

«Открытые медиа» уточняют, что ещё в субботу двое членов российской делегации — депутат Госдумы Леонид Калашников и сенатор Александр Башкин — заявляли, что будут участвовать в слушаниях.

«Башкин даже подчёркивал важность такой площадки для выслушивания позиций сторон», — пишет издание.

На заседание ПАСЕ по поводу отравления Алексея Навального приглашали самого оппозиционера, но из-за ареста в России вместо него выступит Леонид Волков.

Напомним, Навальный вернулся в Россию 17 января, его задержали на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево. ФСИН заявила, что оппозиционер находится в розыске за неоднократное нарушение испытательного срока. На следующий день срок задержания Навального продлили на 30 дней, его перевели в СИЗО «Матросская тишина».

Ранее ФСИН обратилась в суд с требованием заменить условный срок Навального на реальный из-за того, что он не возвращался из Германии после лечения.