Российская академия художеств привезёт в Нижний Тагил выставку Зураба Церетели 

На следующей неделе в Нижнетагильском музее изобразительных искусств откроется выставка Зураба Церетели «Этот прекрасный мир» (12+). Работы народного художника СССР и России приехали в Нижний Тагил благодаря тесному сотрудничеству наших музейщиков с Российской академией художеств.

Зураб Церетели вырос в советской Грузии, работал с бронзой, камнем, стеклом, деревом, мозаикой. Церетели выделялся среди художников своего поколения, ведь в его монументальных произведениях сочетались образы детских сказок и снов, археологическая и этнографическая символика. Масштабные работы, созданные в монументальной экспрессивной манере, выражают важную идею полной свободы в искусстве. Его памятники возведены во многих мировых столицах: Москве, Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Риме и Токио.

«Выставка отражает плодотворную творческую судьбу Зураба Церетели и представляет произведения последних лет, в том числе работы, созданные под влиянием его встреч с мировыми мастерами: Марком Шагалом, Пабло Пикассо и Робертом Раушенбергом, — рассказывают авторы проекта. — По словам самого художника, благодаря встрече с Пикассо и Шагалом в 1946 году во Франции он радикально пересмотрел своё понимание творческого процесса. Искусная лёгкость мастеров в переходах от живописи и графики к керамике и скульптуре вдохновила его на создание новой серии работ. Оказали влияние на творчество Церетели и русские художники: абстрактный экспрессионизм Кандинского или супрематизм Малевича трансформировались в богатую палитру узнаваемых красных и синих красок Церетели».

Среди представленных в Нижнем Тагиле произведений — композиционные портреты, излюбленные автором натюрморты с изображением цветов. Следуя своим главным тематическим предпочтениям, в каждой новой работе художник находит неожиданные пластические и цветовые решения, композиционные приёмы. Живописные полотна отличает особая декоративность, выразительность больших цветовых масс, придающих произведениям остроту образного строя и монументальность, говорят музейщики.

Открытие выставки Зураба Церетели в Нижнетагильском музее искусств состоится 26 октября в 15:00. Познакомиться с работами известного мастера тагильчане смогут до середины января 2023 года.