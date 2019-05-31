Россиянка Татьяна Валовая назначена главой штаб-квартиры ООН в Женеве

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш назначил россиянку Татьяну Валовую главой штаб-квартиры ООН в Женеве, сообщается на сайте организации.

На новом посту она сменит датчанина Майкла Мёллера. ООН отмечает, что Валовая имеет 35 лет опыта в журналистике, дипломатии и на государственной службе.

В 1980-х годах Татьяна Валовая работала журналистом «Экономической газеты», в 1989 году она стала секретарём постоянного представительства России при ЕС в Брюсселе. В 1999–2012 годах Валовая работала в департаменте международного сотрудничества правительства РФ, а после этого заняла пост министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.