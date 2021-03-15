Россиянка Стефания Надымова взяла серебро Континентального кубка по лыжному двоеборью в Нижнем Тагиле

В минувшие выходные в Нижнем Тагиле на комплексе трамплинов «Аист» завершился финал Континентального кубка по лыжному двоеборью среди женщин и мужчин. Обладателями главного трофея турнира стали австрийка Сигрун Клейнарт и норвежец Симен Тиллер. Россиянка Стефания Надымова взяла серебро во второй день соревнований.

В Нижний Тагил приехали спортсмены из шести стран: России, Казахстана, Норвегии, Австрии, Германии и США. Главными звёздами турнира стали первая в истории обладательница Кубка мира по лыжному двоеборью среди женщин Тара Герати-Моутс (США) и серебряный призёр недавнего чемпионата мира Теренс Вебер (Германия).

Победителями масс-стартов в Нижнем Тагиле стали Герати-Моутс и Теренс Вебер. Во второй день соревнований серебряную награду завоевала россиянка Стефания Надымова. У мужчин лучшим из россиян стал Вячеслав Барков (10-й в первый день соревнований и 11-й в третий день), а также екатеринбуржец Самир Мастиев (15-й во второй день), сообщает департамент информполитики региона.

Из-за запрета со стороны FIS соревнования прошли без зрителей, зато впервые в истории турнира были организованы прямые трансляции и на телевидении, и в интернете: на тагильском канале «Телекон», федеральном канале «Матч! Страна» и в соцсетях FIS.

Отметим, что 20 и 21 марта тагильские трамплины примут женский этап Кубка мира среди летающих лыжниц. Во второй раз в истории соревнования состоятся в рамках русского тура «Синяя птица». На Урале соберутся все сильнейшие лыжницы планеты. Соревнования смогут посетить до тысячи человек. Турнир в Нижнем Тагиле станет единственным в сезоне этапом Кубка мира, который пройдёт с участием болельщиков на трибунах.

Билеты на «Синюю птицу» можно приобрести в торговых киосках Нижнего Тагила «Роспечать НТ» и «Уральская пресса», а в день соревнований — в кассе «Аиста». Стоимость билетов разделена на несколько категорий и варьируется от 50 до 200 рублей.