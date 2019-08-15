Россиянина арестовали по подозрению в госизмене 

Лефортовский районный суд Москвы арестовал на два месяца россиянина, подозреваемого в государственной измене. Об этом пишет «Дождь» со ссылкой на онлайн-картотеку суда.

По данным ТАСС, имя арестованного — Сергей Викторович Лыхмус. Из-за грифа «секретно» суть дела не раскрывается.

«Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лыхмуса С. В., подозреваемого в совершении преступления по 275-й статье УК РФ ("Госизмена")», — рассказала собеседница агентства.

По словам пресс-секретаря суда Ксении Первовласенко, заседание прошло 13 августа в закрытом режиме.

Если вина Лыхмуса будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тысяч рублей.