Россияне смогут получить бесплатное второе высшее образование с 2022 года. Публикуем список вузов 

Правительство РФ утвердило список вузов, в которых россияне смогут получить второе и последующее высшее образование в области искусств бесплатно, начиная с 2022 года. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Подавать документы можно будет в 10 ведущих профильных учебных заведений: Всероссийский государственный институт кинематографии им. Герасимова, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Российский институт театрального искусства – ГИТИС, Театральный институт имени Б.Щукина, Высшее театральное училище им. М.С.Щепкина, Школа-студия МХАТ. Также в списке Российская академия музыки имени Гнесиных, Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А.Римского-Корсакова и Литературный институт имени А.М.Горького.

Обучаться можно будет на специальностях режиссура театра, кино и телевидения, литературное творчество, художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, композиция, музыкальная звукорежиссура и звукорежиссура аудиовизуальных искусств.

Абитуриентам не придётся сдавать ЕГЭ, так как отбор будет осуществляться на конкурсной основе. Конкурсанты пройдут профессиональные испытания и собеседование. Набравшие наибольшее количество баллов будут зачислены на бюджет.