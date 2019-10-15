Россияне смогут оплачивать ЖКУ по одной платёжке

В правительстве планируют создать единую платёжку за ЖКУ, где будут собраны все начисления, пишут «Известия».

Соответствующий законопроект подготовил Минстрой. Главная цель общей квитанции — увеличить собираемость платежей за ЖКУ, снизить риски хищений управляющих компаний за счёт повышения прозрачности их расчётов с поставщиками и усилить контроль обоснованности тарифов.

Также авторы законопроекта выступили за централизацию подсчётов в регионах. Таким образом они планируют создать единую систему выставления платежей вместо существующей схемы, когда квитанции за ЖКУ могут присылать жильцам УК, сами поставщики ресурсов или банки.